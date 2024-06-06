Продовжено відстрочку від мобілізації

КИЇВ. – Кабінет міністрів автоматично продовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації для тих працівників, які отримали „бронь“ від Міністерства економіки. Бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня. Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового...



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