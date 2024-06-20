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Просьба до Небесних сил

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Благання і просьба до всіх Небесних сил про закінчення війни з москалями: Господи Ісусе Христе, Матінко Божа, Анreли-Хоронителі й всі святі! Допоможіть нашим захисникам якнайшвидше розгромити ворога, визволити наші міста, села і землі,  отримати Перемогу. Для цього додай­те всім захисникам побільше сили, розуму, здоров’я, надхнення, бойового духу, сміливості, відважності, терпимості і всіх найкращих морaльних і...

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