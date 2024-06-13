Романа Червінського не випустили

Судять Романа Червінського КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Минулого тижня відбулося чергове судове засідання по справі Романа Червінського. Цього разу судді заслухали свідчення його командира, який повністю спростував усі звинувачення прокурорів. Виходить, немає ніякої відповідальности на Р. Червінському з тієї простої причини, що він просто виконував накази командира. Вирішувалося питання, чи відпустить суд Р. Червінського на поруки. Напередодні...



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