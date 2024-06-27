Страждання Володимира Кара-Музи в російській в’язниці

17 травня „Свобода“ розповіла про засудження в Росії на 25 років журналіста Володимира Кара-Музи з підтримку України. Нижче вміщено нове повідомлення про знущання над в’язнем путінського режиму. У Куйбишевському суді Омська відбулися дебати сторін по адміністративній справі: засуджений на 25 років суворого режиму політик і журналіст Володимир Кара-Муза оскаржував накладені на нього стягнення і постійне...



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