УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Пашпортні сервіси продовжено КИЇВ. – Кабінет міністрів України продовжив роботу закордонних підрозділів „Документ“ ще на півроку, повідомило Міністерство з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій України. Продовження ініціювали Мінреінтеґрації та Міністерство внутрішніх справ. Роботу пашпортних сервісів за кордоном впроваджувала Державна міґраційна служба. Проєкт був запроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного...



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