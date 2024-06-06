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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 6 Mins Read

Пашпортні сервіси продовжено КИЇВ. – Кабінет міністрів України продовжив роботу закордонних підрозділів „Документ“ ще на півроку, повідомило Міністерство з питань реінтеґрації тимчасово окупованих територій України. Продовження ініціювали Мінреінтеґрації та Міністерство внутрішніх справ. Роботу пашпортних сервісів за кордоном впроваджувала Державна міґраційна служба. Проєкт був запроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного...

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