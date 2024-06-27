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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Нові призначення дипломатів КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський 21 червня звільнення Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща і призначив його Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці. Також призначено Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Пос­лом України в Республіці Ірак. (Офіційне інтернет-представництво Президента України) Мовний скандал в Одесі...

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