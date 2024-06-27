УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Нові призначення дипломатів КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський 21 червня звільнення Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща і призначив його Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці. Також призначено Івана Довганича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак. (Офіційне інтернет-представництво Президента України) Мовний скандал в Одесі...
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