Україна на книжковому ярмарку

ВАРШАВА. – Україна брала участь у цьогорічному Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві, представляючи національний стенд і свою літературну програму. Загалом на варшавському ярмарку, який тривав з 23 по 26 травня, було представлено понад 300 найновіших книг і друкованої продукції 20 українських видавництв. Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль підкреслила, що цьогоріч Україна представлена у Варшаві...



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