Українці побували в Нормандії

Українці на відзначенні 80-ої річниці висадки в Нормандії. Уляна Мазуркевич (четверта зліва) і Тамара Олексій (шоста зліва). Американські українці 6 червня брали участь у відзначення 80-ої річниці висадки американського війська в Нормандії. Відзначення відбулося біля цвинтаря американських воїнів „American Cemetary”. Державний секретар США Ентоні Блінкен і Уляна Мазуркевич. Американське кладовище та Мем­оріял у Нормандії у...



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