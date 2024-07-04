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Безугла подала заяву на Сирського

By 2 Mins Read

КИЇВ. – Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подала заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського за перешкоджання діяльности народного депутата України. М. Безугла нагадала, що „невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їхній роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від...

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