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Вбивство Фаріон як новий виток аґресії проти України

By 3 Mins Read

Широкий розголос у суспільстві викликало вбивство Ірини Фаріон – знаної політичної діячки, яка брала участь у численних націоналістичних та патріотичних рухах. Її діяльність неодноразово викликала суперечки та поляризацію в суспільстві, адже активно виступаючи за збереження української мови та культури, вона часто спричиняла різного роду конфлікти з представниками інших політичних сил. Українські правоохоронні органи та посадовці...

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