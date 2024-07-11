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Вдова пілота відвідала авіобазу в США

By 1 Min Read

Полковник Джастін Ґрів, Любов Савельєва із донькою Кірою на американській авіобазі. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Вдова загиблого пілота з Кропивницького Владислава Савєльєва – Любов  із донькою Кірою відвідала американську авіобазу в місті Колумбус, Міссісіпі. Тут на меморіялі слави поряд із героями-американцями викарбовано ім’я ії чоловіка. Про це повідомив командувач Повіт­ряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Саме на цій...

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