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Власники електроенерґії

By 3 Mins Read

Усі ми внутрішньо обурюємось, коли нам вимикають електроенерґію. Водночас мовчки терпимо, бо розуміємо, що це – наслідок російських обстрілів. Але чи завжди тотальні багатогодинні вимкнення електроенерґії виправдані російською аґресією, чи бува, не перегинає тут влада палицю? Аби провести ґрунтовну аналізу стану в електроенерґетиці, потрібно володіти чималим обсягом даних. Але у час повномаштабного вторгнення інформація щодо...

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