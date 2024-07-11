Власники електроенерґії

Усі ми внутрішньо обурюємось, коли нам вимикають електроенерґію. Водночас мовчки терпимо, бо розуміємо, що це – наслідок російських обстрілів. Але чи завжди тотальні багатогодинні вимкнення електроенерґії виправдані російською аґресією, чи бува, не перегинає тут влада палицю? Аби провести ґрунтовну аналізу стану в електроенерґетиці, потрібно володіти чималим обсягом даних. Але у час повномаштабного вторгнення інформація щодо...



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