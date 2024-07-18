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Володимир Вернадський

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Володимир Вернадський У переліку видатних особистостей кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. достойне місце посідає Володимир Вернадський – всесвітньо відомий природознавець, засновник геохемії, біогеохемії та радіогеології, його справедливо вважають основоположником теорій біосфери й ноосфери. Він збагатив науку глибокими ідеями, зокрема про ролю живих організмів у геохемічних процесах, висунув низку наукових положень важливого практичного значення:...

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