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Володимир Січинський

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До 130-річчя від дня народження Володимир Січинський Відомий дослідник і творець української архітектори, українського сакрального та ужиткового мистецтва, храмової архітектури та графіки, краєзнавець, етнограф Володи­мир Січинський (24 червня 1894-25 червня 1962) народився у Кам’янці-Поділь­ському, в родині визначного історика України, організатора просвітнього руху на Поділлі і православного священика Євфимія Сіцін­ського. У 1905-1912 роках навчався в середньому...

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