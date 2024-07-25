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Воїни вийшли на вулиці

By 1 Min Read

ТЕРНОПІЛЬ. – Воїни  2-ої Галицької бриґади Національної ґвардії України, нагороджені відзнаками „Золотий хрест“ від Головнокомандувача ЗСУ, вийшли на вулиці Тернополя, щоб розповісти про службу, тактичну підготовку та спеціяльності в Національній ґвардії. Михайло Магас, який служить вже третій рік і виконував завдання на передовій, вручив інформаційні листівки тернопільцям, щоб заохотити молодь до служби в армії. Заступник...

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