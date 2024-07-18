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Відкрилася виставка робіт відомих литовських фотографів

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На виставці робіт відомих литовських фотографів „Portrait of War Refugees“. (Фото: Consulate General of Ukraine in Chicago) ЧИКАҐО. – В Українському національному музеї відкрилася виставка робіт відомих литовських фотографів „NOT ALL OF THEM: Portrait of War Refugees“, в центрі уваги якої обличчя українців, які вимушено покинули рідні домівки через повномаштабне вторгнення РФ. Відкривали виставку генеральні...

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