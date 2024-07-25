В Одесі переслідують музей репресій

Група підтримки музею в Господарському суді Одеської области. (Фото: Сергій Седих) ОДЕСА. – 18 липня у Госпо­дар­ському суді Одеської області відбудеться чергове засідання у справі виселення організації, яке, ймовірно, стане завершальним. Йдеться про громадську організацію (ГО) „Постраждалі від політичних репресій“. Мої співрозмовники: голова одеського „Мемо­ріялу“, член Національної комісії з реабілітації при Українському інституті національної пам’яті,...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.