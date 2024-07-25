В Одесі переслідують музей репресій

Група підтримки музею в Господарському суді Одеської области. (Фото: Сергій Седих) ОДЕСА. – 18 липня у Господарському суді Одеської області відбудеться чергове засідання у справі виселення організації, яке, ймовірно, стане завершальним. Йдеться про громадську організацію (ГО) „Постраждалі від політичних репресій“. Мої співрозмовники: голова одеського „Меморіялу“, член Національної комісії з реабілітації при Українському інституті національної пам’яті,...
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