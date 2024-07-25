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Донор посмертно врятував двох осіб

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Пацієнт Центральної міської клінічної лікарні (ЦМКЛ), в якого діагностували смерть головного мозку, став донором нирок для двох людей. Після реєстрації в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації органи посмертного донора були направлені в медичні заклади Львова. „…Маємо свідомих людей дедалі більше. В даному випадку родичі погодились… Традиційно, ми заручаємося підтримкою нашого медичного капелана о....

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