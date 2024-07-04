Еврокомісія виплатила Україні майже 1.9 млрд евро

КИЇВ. – Еврокомісія оголосила про переведення Україні майже 1.9 млрд евро так званого „попереднього фінансування“ в рамках імплементації Українського фонду в багаторічному бюджеті ЕС на 2024-2027 роки. Про це повідомляється на сайті Еврокомісії. „Разом це складає 7.9 млрд загальної підтримки ЕС, яка вже була перерахована Україні з березня, коли ця допомога набула операційної спроможності“, –...



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