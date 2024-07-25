ЕС продовжив санкції проти Росії

БРЮСЕЛЬ. – Европейський союз 22 липня на шість місяців продовжив санкції проти Росії за аґресію проти України. Вони діятимуть до кінця січня 2025 року. Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно з обмеженнями на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Також санкції передбачають заборону на імпорт або передачу...



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