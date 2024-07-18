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Зеленський зустрівся з Байденом

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прези­дентом США Джозефом Байденом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАШІНҐТОН. – 11 липня під час 75-го саміту НАТО Президент Украї­ни Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Бай­деном. На початку зустрічі Джо Байден оголосив про новий оборонний пакет для України. „Я вдячний вам, вашій команді, вашій адміністрації, Конґресу –...

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