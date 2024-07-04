Зеленський зустрівся з Наріманом Джелялом

Президент України Володимир Зеленський зустрічається із Нарі­маном Джелялом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 29 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріманом Джелялом, якого напередодні вдалося звільнити з російського полону. Він привітав Н. Джеляла з поверненням додому й зазначив, що радий особистій зустрічі з ним. Президент розповів, що...



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