Зеленський зустрівся з представниками української громади Польщі

Представники української громади на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАРШАВА. – 8 липня Президент України Воло­димир Зеленський зустрівся з представниками української громади – волонтерами, медиками, педагогами, громадськими активістами, членами релігійних організацій, розповів про свою візиту в Польщу, зокрема про підписання двосторонньої безпекової угоди. Президент подякував представникам української громади в...



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