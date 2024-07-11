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Зеленський зустрівся з представниками української громади Польщі

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Представники української громади на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАРШАВА. – 8 липня Президент України Воло­димир Зеленський зустрівся з представниками української громади –  волонтерами, медиками, педагогами, громадськими активістами, членами релігійних організацій, розповів про свою візиту в Польщу, зокрема про підписання двосторонньої безпекової угоди. Президент подякував представникам української громади в...

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