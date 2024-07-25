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Зустрілися переселенці з Донецького краю

By 2 Mins Read

Громадські активісти Оксана та Олекса Муравльови. БЕРЕЖАНИ. – В Бережанському замку відбувся тематичний вечір, присвячений 10– ій річниці визволення Краматорська та Слов’янська від російських бойовиків. Мешканці Донецького краю, які через війну отримали прихисток у Бережанах, розповіли про вільних і сильних, загартованих степовими просторами українців, які пережили важкі воєнні події, але не скорилися, а продовжують боротися...

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