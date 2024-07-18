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Києво-Могилянська академія під час війни

By 5 Mins Read

Перший випуск дітей загиблих захисників і захисниць України на програмі Тетяни Нагорняк. ЧИКАҐО. – Про діяльність Націо­нального університету „Києво-Моги­лянська академія“ у дні війни розповіла професорка, доктор політичних наук Тетяна Нагорняк, декан наймолодшого факультету одного із найстаріших европейських університетів.  А у Чикаґо діє Фундація Києво-Могилянської академії, тому важливо відкривати для діяспори імена тих, хто у непростий...

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