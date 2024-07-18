Києво-Могилянська академія під час війни

Перший випуск дітей загиблих захисників і захисниць України на програмі Тетяни Нагорняк. ЧИКАҐО. – Про діяльність Національного університету „Києво-Могилянська академія“ у дні війни розповіла професорка, доктор політичних наук Тетяна Нагорняк, декан наймолодшого факультету одного із найстаріших европейських університетів. А у Чикаґо діє Фундація Києво-Могилянської академії, тому важливо відкривати для діяспори імена тих, хто у непростий...
Previous ArticleВідкрилася виставка робіт відомих литовських фотографів
Next Article Україні не краще