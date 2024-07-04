Командувач в опалі

КИЇВ. – Після критики від окремих депутатів один з найдосвідченіших українських генералів, командувач Східнім фронтом Юрій Содоль втратив посаду. Однією з перших публічно критикувати генерала, який отримав від Володимира Зеленського звання Героя України 28 лютого 2022 року, почала Мар’яна Безугла – представниця фракції „Слуга народу“. Півроку тому вона критикувала Голов­нокомандувача ЗСУ Валерія Залуж­ного, аж поки...



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