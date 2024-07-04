Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Командувач в опалі

By and 2 Mins Read

КИЇВ. – Після критики від окремих депутатів один з найдосвідченіших українських генералів, командувач Східнім фронтом Юрій Содоль втратив посаду. Однією з перших публічно критикувати генерала, який отримав від Володимира Зеленського звання Героя України 28 лютого 2022 року, почала Мар’яна Безугла – представниця фракції „Слуга народу“. Півроку тому вона критикувала Голов­нокомандувача ЗСУ Валерія Залуж­ного, аж поки...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts