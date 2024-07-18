Навчання журналістів про судові справи

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. (Фото: Олександр Вівчарик) КИЇВ. – 5-7 липня у Києві відбулося навчання журналістів „Висвітлення судових справ пов’язаних з воєнними злочинами” за проєктом „Посилення стійкости медіа в Україні”, який впроваджують швайцарська некомерційна фундація „Ірондель” (Fondation Hirondelle) та Інститут реґіональної преси та інформації (IRMI). Фінансує його фонд „Швайцарська солідарність” (Swiss Solidarity)....



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