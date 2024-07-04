Нагородили польського вченого

Богуслав Сліверський Активний дописувач „Свободи“ професор Лодзького університету, почесний доктор Національної академії педагогічних наук України (НАПН) Богуслав Сліверський 3 квітня нагороджений медалею академії „Володимир Мономах“ за вагомі здобутки у розвитку педагогічної науки та багаторічну участь у польсько-українській співпраці вчених-педагогів Польщі й України. Документ про нагородження підписали президент академії Василь Кремень і віце-президент Володимир Луговий....



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