Надійшло оснащення з Литви та Німеччини

Допомога з Німеччини. (Фото: ДСНС) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Місцевий гарнізон Державної служби надзвичайних ситуацій отримав матеріяльно-технічне оснащення з Литви та Німеччини. Цього разу рятувальники отримали від Литви 20 тонн піноутворювача у пластикових контейнерах місткістю 1000 літрів, який є незамінним в роботі підрозділів під час ліквідації пожеж. Для гуманітарного розмінування Німеччина надала металодетектори двох модифікацій та рами...
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