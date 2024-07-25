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Надійшло оснащення з Литви та Німеччини

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Допомога з Німеччини. (Фото: ДСНС) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Місцевий гарнізон Дер­жавної служби надзвичайних ситуацій  отримав матеріяльно-технічне оснащення з Литви та Німеч­чини. Цього разу рятувальники отримали від Литви 20 тонн піноутворювача у пластикових контейнерах місткістю 1000 літрів, який є незамінним в роботі підрозділів під час ліквідації пожеж. Для гуманітарного розмінування Німеччина надала металодетектори двох модифікацій та рами...

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