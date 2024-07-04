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Національний молитовний сніданок

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Національний молитовний сніданок у Києві. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 29 червня Національний молитовний сніданок, який уперше відбувся під патронатом Пре­зидента України, відвідали 836 осіб із 15 країн світу, зокрема представники 12 конфесій. У ньому взяли участь Президент Воло­димир Зеленський, Прем’єр-мініс­тер Денис Шмигаль, Голова Вер­ховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати, очільники церков і...

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