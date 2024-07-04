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Орбан приїхав до Києва

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Президент України Володимир Зелен­ський (праворуч) зустрівся з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 2 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Угорщини Вікто­ром Орбаном. Візита угорського прем’єра до Києва відбулася відразу після початку угорського головування в ЕС. Це його перша поїздка в Україну після початку повномасштабної війни РФ. В.Орбан...

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