Оркестра допомагає „Охматдиту“

Міська професійна духова оркестра виступає на сходах Центрального скверу. (Фото: міська рада) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Міська професійна духова оркестра долучилася до руху „Творчих волонтерів“, який організував в обласному центрі збір коштів на підтримку зруйнованої російськими аґресорами столичної дитячої лікарні „Охматдит“. Українці згуртувалися для надання допомоги всім, хто постраждав від воєнного злочину російської армії, а також для...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.