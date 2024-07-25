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Оркестра допомагає „Охматдиту“

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Міська професійна духова оркестра виступає на сходах Центрального скверу. (Фото: міська рада) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Міська професійна духова оркестра долучилася до руху „Творчих волонтерів“, який організував в обласному центрі  збір коштів на підтримку зруйнованої російськими аґресорами столичної дитячої лікарні „Охматдит“. Українці згуртувалися для надання допомоги всім, хто постраждав від воєнного злочину російської армії, а також для...

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