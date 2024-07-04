Учасники конференції українського шкільництва Франції. (Фото: Lyuba Lyubchyk) ПАРИЖ. – Відбулася перша конференція українського шкільництва Франції на тему „Українська школа за кордоном – головний чинник збереження української ідентичности“. Про це повідомила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців Любов Любчик. Захід, у якому взяли участь представниці і представники українського шкільництва із 20 французьких міст...



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