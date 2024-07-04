Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Перша конференція українського шкільництва

By 2 Mins Read

Учасники конференції українського шкільництва Франції. (Фото: Lyuba Lyubchyk) ПАРИЖ. –  Відбулася перша конференція українського шкільництва Франції на тему „Українська школа за кордоном – головний чинник збереження української ідентичности“. Про це повідомила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового конґресу українців Любов Любчик. Захід, у якому взяли участь представниці і представники українського шкільництва із 20 французьких міст...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts