Призначено нового керівника Представництва НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 17 липня оголосив про призначення Патрика Тернера старшим представником місії Північ­ноатлантичного альянсу в Україні. „Патрик Тернер має багаторічний досвід. Як відданий державний службовець, він має значний досвід у досягненні результатів. Я впевнений, що він досягне успіху в цій важливій ролі, оскільки НАТО продовжує нарощувати свою підтримку України“, – сказав Столтенберґ....



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