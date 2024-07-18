Протест проти російського балету

На площі перед російським посольством активісти заходу виклали закривавлені іграшки та дитячий одяг. ТЕЛЬ-АВІВ. – 12 липня біля Посольства Росії в державі Ізраїль відбувся протест проти чергових гастролей російських театрів у цій країні. Попри спеку, яка сягала понад 40 градусів, у Тель-Авіві зібралося близько 100 людей. За визначенням очільниці громадської організації „Ізраїльські друзі України“ Анни...



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