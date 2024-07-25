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Проєкт „Інтелект України“

By 3 Mins Read

Передусім висловлюємо сердечну подяку за велику підтримку України на цьому надзвичайно складному етапі її історії, за поширення у світі правдивої і гарної інформації про нашу державу і її боротьбу за суверенність і незалежність. Публікації професора Богуслава Сліверського, почесного доктора Національної академії педагогічних наук України, мають для нас велике значення. Звертаюся до Вас з великим проханням....

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