Проєкт „Інтелект України“

Передусім висловлюємо сердечну подяку за велику підтримку України на цьому надзвичайно складному етапі її історії, за поширення у світі правдивої і гарної інформації про нашу державу і її боротьбу за суверенність і незалежність. Публікації професора Богуслава Сліверського, почесного доктора Національної академії педагогічних наук України, мають для нас велике значення. Звертаюся до Вас з великим проханням....



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