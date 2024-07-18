Російські війська продовжують штурм позицій

• Російські окупаційні війська перегруповують штурмові групи на Харківському напрямку. 17 липня з початку доби підрозділи Сил оборони відбили п’ять ворожих атак на Харківському напрямку, ще три боєзіткнення станом на ранок тривали. „Ворог намагається провести перегрупування своїх штурмових груп зі складу 155-ої окремої бриґади морської піхоти тихоокеанської фльоти та 18-ої мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу,...



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