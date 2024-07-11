Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Світ засуджує напад на дитячу лікарню

By and 3 Mins Read

На руїнах Національної дитячої спеціялізованої лікарні „Охматдит“. (Фото: Радіо Свобода) 9 липня у Києві – День жалоби Вранці 8 липня російські загарбники випустили по Україні 40 ракет різних типів. Від масованої ракетної атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов’янськ, Краматорськ. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 50 цивільних об’єктів, серед них – житлові будинки, бізнес-центр та два...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts