СКУМО спростував Павличка

З моменту заснування Світового конґресу (вільних) українців у 1967 році при СКУ традиційно існувала молодіжна комісія, яка у свій останній період називалася Конференція українських молодечих організацій (КУМО). У 2013 році КУМО припинила свою діяльність у зв’язку із заснуванням окремої організації – Світо­вого конґресу українських молодіжних організацій (СКУМО). Відтак СКУМО є незалежною, неприбутковою та неполітичною громадською...



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