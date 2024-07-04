Трамп про війну в Україні

ВАШІНҐТОН. – Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але европейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, повідомили у виборчому штабі Д. Трампа на запит Української служби Голосу Америки. “Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.