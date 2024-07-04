Трамп про війну в Україні

ВАШІНҐТОН. – Пріоритетом другого терміну на посаді президента Дональда Трампа у разі його переобрання буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але европейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, повідомили у виборчому штабі Д. Трампа на запит Української служби Голосу Америки. “Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше...
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