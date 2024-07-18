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Трамп стає офіційним кандидатом в президенти

By 2 Mins Read

ВАШІНҐТОН. – Майже 2,500 делеґатів Республі­канської партії зібрались у міcті Мілвокі, щоб висунути офіційного кандидата в президенти від Республіканської партії. Ця зустріч стане завершенням внутрішньопартійних виборів єдиного кандидата від партії – праймеріз. Інтрига відсутня: колишній президент США Дональд Трамп вже кілька місяців є провідним номінантом, адже він отримав більшість голосів на з’їзді партії 12 березня....

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