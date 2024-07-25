Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Росія руйнує храми ЄВПАТОРІЯ. – В окупованому Криму підконт­рольна Росії влада розпочала демонтаж Хрес­товоздвиженського храму Православної церкви України в Євпаторії. З храму зняли купол, розібрали верхню частину церкви. Раніше в Сімферополі влада демонтувала купол українського Катедрального собору св. рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги. Представництво Президента України в АРК назвало це „продовженням системного знищення української...

Будь ласка, зареєструйтеся нижче, щоб отримати БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис.
Підписка оновлюватиметься та діятиме з дати реєстрації.
Логін Підпишись зараз
Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.

Related Posts