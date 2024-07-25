УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Росія руйнує храми ЄВПАТОРІЯ. – В окупованому Криму підконтрольна Росії влада розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної церкви України в Євпаторії. З храму зняли купол, розібрали верхню частину церкви. Раніше в Сімферополі влада демонтувала купол українського Катедрального собору св. рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги. Представництво Президента України в АРК назвало це „продовженням системного знищення української...
Previous ArticleАМЕРИКА І СВІТ
Next Article Донор посмертно врятував двох осіб