УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Росія руйнує храми ЄВПАТОРІЯ. – В окупованому Криму підконт­рольна Росії влада розпочала демонтаж Хрес­товоздвиженського храму Православної церкви України в Євпаторії. З храму зняли купол, розібрали верхню частину церкви. Раніше в Сімферополі влада демонтувала купол українського Катедрального собору св. рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги. Представництво Президента України в АРК назвало це „продовженням системного знищення української...



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