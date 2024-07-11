Україна та Польща уклали безпекову угоду

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президен­том Польщі Анджеєм Дудою. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ВАРШАВА. – 8 липня Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі, зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Глава держави подякував А. Дуді за підтримку України та внесок Польщі в боротьбу з російською аґресією. Президенти детально обговорили оборонну співпрацю...



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