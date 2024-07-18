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Український центр відкрили на Кіпрі

By 3 Mins Read

Анна Сушко (зліва) і Людмила Островська. ЛАРНАКА, Кіпр. – Відбулося відкриття Україн­ського соціяльно-культурного центру „Обійми Cyprus“. На відкриття зійшлося багато гостей. Посол України в Республіці Кіпр Руслан Нім­чин­ський подякував фундаторові благодійного фонду “Sushko Foundation” – Миколі Сушку та засновниці центру „Обійми Cyprus“ Анні Сушко, які з початком війни в Україні віддали в центрі міста свій...

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