Українські науковці приїдуть в Масачусетс

БОСТОН. – До 1 серпня триває подання заявок на наступний весняний семестр за програмою Global MIT At-Risk Fellows (GMAF), за якою викладачі і дослідники українських університетів мають можливість ознайомитися з роботою Масачусетського технологічного інституту (МІТ). Це пілотна програма, пропонована українським науковцям, які зараз працюють або працювали нещодавно в українських університетах чи Академії наук України. Заявники...
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