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Українські науковці приїдуть в Масачусетс

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БОСТОН. – До 1 серпня триває подання заявок на наступний весняний семестр за програмою Global MIT At-Risk Fellows (GMAF), за якою викладачі і дослідники українських університетів мають можливість ознайомитися з роботою Масачусет­сь­кого технологічного інституту (МІТ). Це пілотна про­грама, пропонована українським науковцям, які зараз працюють або працювали нещодавно в укра­їнських університетах чи Академії наук України. Заявники...

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