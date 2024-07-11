Українські науковці приїдуть в Масачусетс

БОСТОН. – До 1 серпня триває подання заявок на наступний весняний семестр за програмою Global MIT At-Risk Fellows (GMAF), за якою викладачі і дослідники українських університетів мають можливість ознайомитися з роботою Масачусет­сь­кого технологічного інституту (МІТ). Це пілотна про­грама, пропонована українським науковцям, які зараз працюють або працювали нещодавно в укра­їнських університетах чи Академії наук України. Заявники...



Логін Підпишись зараз

Створіть обліковий запис або увійдіть, щоб продовжити читання.