Університети приєднались до европейської програми

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Центральноукраїнський національний технічний університет і переведений до Кропивницького Донецький державний університет внутрішніх справ увійшли до групи українських закладів вищої освіти, які разом із европейськими колеґами впроваджуватимуть проєкт „Впровадження европейського підходу комплаєнс-менеджменту (дотримання певних правил, вимог або умов) у вищій освіті України“ европейської програми ERASMUS+. Це програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Евросоюзу,...



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