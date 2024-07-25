У Медведчука відібрали яхту

КИЇВ. – Печерський районний суд на засіданні 19 липня задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про арешт яхти „Royal Romance“, яка належить Віктору Медведчуку, і передачу її Національному аґентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Евросоюз 27 травня запровадив персональні санкції щодо підозрюваного та його дружини. Наразі яхта „Royal Romance“ перебуває під арештом...



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