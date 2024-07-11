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У Підволочиську побували гості з Австралії

By 2 Mins Read

Руслан Пеняга з волонтерами відбудовує зруйновані житла. ПІДВОЛОЧИСЬК, Тернопільська область. – Під­волочиську громаду відвідала австралійська делеґація – координатор Союзу українських організацій в Австралії, пластунка Тереса Ляхович, лікарі Андрій Добротвір та Стефан Данилак. Вони зустрілися з представниками селища, народним депутатом України Ігорем Василівим та пластунами, обго­ворили важливі питання благоустрою громади. У центральній лікарні гості поспілкувалися з...

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