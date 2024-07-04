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У Чорному морі розпочали операцію з розмінування

By 1 Min Read

Туреччина, Румунія та Болгарія 1 липня розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Відповідна ініціятива під керівництвом Туреч­чини є першою великою спільною акцією чорноморських країн після повномаштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного...

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