У Чорному морі розпочали операцію з розмінування

Туреччина, Румунія та Болгарія 1 липня розпочали спільні протимінні операції у Чорному морі, щоб підвищити безпеку судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна. Відповідна ініціятива під керівництвом Туреч­чини є першою великою спільною акцією чорноморських країн після повномаштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Вона спрямована на знешкодження мін, що дрейфують у деяких районах Чорного...



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