КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперацій Романа Червінського випустили під заставу. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького. Адвокат Червінського Костянтин Глоба зазначив, що судовий розгляд тривав сім годин, а 27 народних депутатів та ще 51 людина просять взяти Р. Червінського на поруки. Колишньому військовослужбовцю Головного управління розвідки та Сил спеціяльних...



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